Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnung

Gronau (ots)

Am Freitag drangen noch unbekannte Täter zwischen 12.00 Uhr und 18.50 Uhr in eine Wohnung ein. Die Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus am Riekenhofweg. Wie der oder Täter in die Wohnung gelangten, konnte nicht festgestellt werden. Entwendet wurde Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

