POL-HB: Nr.: 0283 --Polizei nimmt Einbrecher fest

Ort: Bremen-Neustadt, Papagoyenboom Zeit: 06.05.20, 20.30 Uhr

Zwei Einbrecher drangen Mittwochabend in ein Haus in der Neustadt ein. Die von Anwohnern alarmierten Einsatzkräfte nahmen die Verdächtigen in der Nähe fest.

Die Einbrecher hebelten die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Straße Papagoyenboom auf und gelangten so in das Gebäude. Aufmerksame Anwohner beobachteten die beiden Männer und verfolgten sie, als diese den Tatort wieder verließen. Die Einsatzkräfte trafen schnell ein und konnten die beiden 22 und 35 Jahre alten Einbrecher in unmittelbarer Nähe des Tatortes stellen. In einem mitgeführten Rucksack des 35-Jährigen konnte entsprechendes Hebelwerkzeug sichergestellt werden. Die beiden Täter wurden vorläufig festgenommen, die weiteren Ermittlungen dauern an.

