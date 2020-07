Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedale stößt gegen Bordstein: Gestürzt und schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwer verletzt hat sich eine Pedelecfahrerin am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Die 67-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr den Radweg an der Enscheder Straße in Richtung Gronau. Dabei kam die Frau aus Losser (NL) mit einer Pedale gegen eine Bordstein des parallel verlaufenden Gehwegs und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell