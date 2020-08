Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Hummel im Einsatz

Warstein (ots)

Der Polizeihubschrauber "Hummel" wurde in der Nacht von Dienstag (4.August) auf Mittwoch in Warstein angefordert. Nach Zeugenangaben hielten sich zwei verdächtige Personen im Bereich eines Firmengeländes an der Straße "Im Wildpark" auf. Im Nahbereich konnten zwei unverschlossene Autos aufgefunden werden. Trotz Einsatz der "Hummel", eines hinzugezogenen Diensthundeführers und weiterer Einsatzkräfte wurden keine verdächtigen Personen angetroffen. Die beiden Fahrzeuge stellte die Polizei zur Eigentumssicherung sicher. Gesicherte Angaben zu möglichen Diebesgut lieben bislang nicht vor. (reh)

