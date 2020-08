Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Motorradfahrer schwer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (4.August), gegen 22.20 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Rietberg die Lippestraße aus Richtung B55 kommend in Richtung Lipperode. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Auto aus der Ausfahrt eines Grundstückes an der Lippestraße heraus und setzte seine Fahrt in Richtung B55 fort. Um einen Zusammenstoß mit dem Wagen zu verhindern, bremste der Rietberger so stark, dass er zu Fall kam und sich verletzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam es jedoch nicht. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Anwohner um ihn. Er wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er über Nacht verblieb. Nach Zeugenangaben konnte die 16-jährige Fahrerin eines Leicht-Kraftfahrzeuges ermittelt werden, die möglicherweise mit dem Unfallgeschehen in Zusammenhang steht. Nach eigenen Angaben hatte sie den Unfall des Bikers jedoch nicht bemerkt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell