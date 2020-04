Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Nienburg (ots)

UCHTE (jah) - Am Sonntag, 05. April 2020, wurde der Polizei gegen 15.20 Uhr auf einer Gemeindestraße zwischen Woltringhausen und Mensinghausen ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet. Ein mit zwei männlichen Personen besetzter Opel Corsa kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum, wurde herumgeschleudert und rutschte in einen Graben zwischen Weg und einem angrenzenden Acker. Der verunfallte PKW wurde durch Zufall von zwei Passanten bemerkt, diese alarmierten umgehend die Rettungsdienste. Die beiden ansprechbaren und verletzten Personen, ein 28-jähriger und ein 31-jähriger Mann aus Woltringhausen, wurden mittels Hubschrauber bzw. Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Männer wirkten bei Unfallaufnahme durch die eingesetzten Polizeibeamten alkoholisiert. Da vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, welcher der beiden Männer das Fahrzeug geführt hatte, wurde durch die Rufbereitschaft der StA Verden bei beiden Männern eine Blutentnahme angeordnet. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden.

