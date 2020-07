Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Sexueller Übergriff auf 18-Jährige am Altwarmbüchener See (Isernhagen)

Hannover (ots)

Die Polizei ermittelt aufgrund eines sexuellen Übergriffs auf eine 18-Jährige, der sich am Dienstag, 28.07.2020, gegen 22:00 Uhr am Altwarmbüchener See, nahe der Seestraße, ereignet haben soll. Gesucht werden Zeugen, die den unbekannten Täter möglicherweise vor oder nach der Tat gesehen haben.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde die 18 Jahre alte Frau beim Spaziergang am Altwarmbüchener See Opfer eines sexuellen Übergriffs. Ein Unbekannter griff sie von hinten an, zog die Frau zu Boden und berührte sie unsittlich. Die junge Frau setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter von ihr abließ und in eine unbekannte Richtung flüchtete. Eine Zeugin hörte Hilferufe der 18-Jährigen, wählte den Notruf und betreute die betroffene Frau bis zum Eintreffen der Polizei. Die Einsatzkräfte leiteten sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Da sie bisher nicht zum Erfolg führten, hoffen nun die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von der Geschädigten wird der Angreifer auf 30 Jahre geschätzt. Er soll circa 1,85 Meter groß und schlank gewesen sein. Nach Aussage der Frau habe der Täter ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 5555 zu melden. /nash, ram

