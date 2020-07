POL-H: Polizeidirektion Hannover warnt vor ungebetenen Gästen auf Grundstücken

Polizeidirektion Hannover

Am Samstag, 25.07.2020, hat ein 63-jähriger Anwohner im hannoverschen Stadtteil Kirchrode an der Straße Wulfspark eine verdächtige Person auf seinem Grundstück festgestellt. Nach Ansprache ist der Mann unerkannt geflüchtet. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor ungebetenen Gästen.

Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete der 63-Jährige gegen 08:00 Uhr eine männliche Person, welche sich über das Gartentor Zutritt zum Grundstück verschaffen wollte. Nach der Ansprache des Anwohners gab dieser an, dass er die Baumwurzeln kontrollieren wollen würde. Einen Berechtigungsnachweis konnte er nicht vorlegen, sodass er sich danach zügig entfernte. Der unbekannte Mann konnte durch die alarmierte Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der Mann mit einem Dreitagebart ist nach Aussage des Zeugen 1,75 Meter groß und trug eine blaue Jacke und blaue Hose.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei drauf hin, dass keine Baumwurzelkontrollen stattfinden. Hierbei handelt es sich vielmehr um eine Masche, um beispielsweise Grundstücke und deren Begebenheiten auszukundschaften. Anwohner sollten, sobald sich unbekannte Personen an oder sogar auf den Grundstücken aufhalten oder sich als Mitarbeiter etwaiger Firmen ausgeben, sich nicht unter Druck setzen lassen und bei Misstrauen die Polizei alarmieren.

Die Polizeidirektion Hannover bietet darüber hinaus über die "Technische Prävention" kostenlose und unverbindliche Beratungen im Zusammenhang mit Sicherungen vor Einbrechern an. Nähere Informationen dazu erhalten Sie aus der uns am 16.07.2020 veröffentlichten Presseinformation "Polizei warnt: Einbrecher haben in den Ferien Hochsaison" über den nachfolgenden Link:

