POL-H: Nachtragsmeldung: Unfall an Stauende auf Bundesautobahn (BAB) 7 nahe Mellendorf/25-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Hannover (ots)

Der Verkehrsunfalldienst Hannover teilt mit, dass der am 23.07.2020, bei einem Unfall auf der BAB 7 bei Mellendorf lebensbedrohlich verletzte 25-Jährige am Sonntag, 26.07.2020, verstorben ist.

Wie berichtet, war der Mann am vergangenen Donnerstag, 23.07.2020, gegen 13:40 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs, als er nahezu ungebremst auf ein Stauende auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf unter den Auflieger eines Lkw MAN geschoben und der Mann in dem Auto eingeklemmt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachte ihn ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erlag. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass der Unfall durch Ablenkung verursacht wurde. /ram, boe

Unsere Ursprungsmeldung vom 23.07.2020 finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4660603

