Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nicht nachgedacht? Mit Joint in der Hand - Mann spricht Streife der Bundespolizei an

Mülheim (Ruhr) (ots)

"Ich hätte Sie nicht fragen sollen, das war doof von mir", so ein 43-jähriger Mann, der am frühen Samstagmorgen (16. Mai) eine Streife der Bundespolizei bat, eine 10-Euro-Banknote zu wechseln. Dabei hielt der Mann aus Mülheim (Ruhr) einen Joint in der Hand.

Gegen 00:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Mülheimer Hauptbahnhof. Dort wurden sie von einem 43-Jährigen angesprochen, welcher die beiden Beamten bat 10 Euro zu wechseln. Dass er dabei einen Joint in der Hand hielt, war dem 43-Jährigen offensichtlich nicht bewusst. Bei seiner Überprüfung wurde weiteres Marihuana bei ihm sichergestellt.

Dass das Ansprechen der beiden Bundespolizisten nicht seine beste Idee war, stellte der Mann dann auch selber fest. Das Geld konnten die Bundespolizisten leider nicht wechseln.

Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

