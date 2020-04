Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Pkw in Graben, Verantwortlicher entfernt sich alkoholisiert und hat keinen Führerschein

Delmenhorst (ots)

Stadland: Am Sonntag, den 26.04.2020, gegen 07.50 Uhr, wurde ein verunfallter Pkw im Straßengraben in Schweierfeld gemeldet. Die ersten eintreffenden Rettungskräfte konnten keine Personen mehr in dem Pkw antreffen.

Augenscheinlich hatte der Pkw- Fahrer die Niedernstraße, aus Richtung Ahtingsweg kommend, in Richtung B 437 befahren und war in Höhe der Hausnummer 7 aufgrund einer Bodenwelle nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen Straßengraben geschleudert. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die gesamte Schadenshöhe wird auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und hatte sich anschließend entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Da ein möglicher Fahrzeugführer zunächst weder über die umliegenden Krankenhäuser, noch über eine Halterüberprüfung aufzufinden war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Dazu wurden u.a. die Freiwillige Feuerwehr Schwei und die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Lemwerder für eine Flächensuche eingesetzt.

Im Verlauf dieser Suchmaßnahmen wurde der vermeintliche Fahrzeugführer schließlich einige hundert Meter von der Unfallstelle entfernt, in einem Graben versteckt aufgefunden. Der 30jährige Braker stand erheblich unter Alkoholeinfluss und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er wurde mit einem Rettungswagen dem St.-Bernhard-Hospital Brake zugeführt, wo ihm im Rahmen der Behandlung auch eine Blutprobe zum Nachweis der Fahruntüchtigkeit entnommen wurde. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

