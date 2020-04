Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahndung nach vermisstem 62-Jährigen aus einer Einrichtung in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Wildeshausen sucht nach einem 62-Jährigen, der am Sonntag, den 19. April 2020, gegen 18:45 Uhr, eine Einrichtung in der Sannumer Straße in Großenkneten verlassen hat und seitdem vermisst wird.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einbeziehung der Diensthundstaffel und der Hubschrauberstaffel führten bislang nicht zum Auffinden der Person. Am heutigen Tage wird die Suche nach der Person durch einen Polizeihubschrauber entlang der Waldgebiete an der Hunte erweitert.

Der 62-Jährige wurde in den Wochen zuvor bereits zweimal als vermisst gemeldet. Er konnte jedoch jeweils rasch im näheren Umfeld ausfindig gemacht und zur Einrichtung zurückgebracht werden.

Da er aber bereits seit mehreren Tagen vermisst wird, nicht über Bargeld verfügt und keine warme Kleidung mit sich führt, besteht für den 62-Jährigen eine mögliche Eigengefährdung. Auf lebenswichtige Medikamente ist er nicht angewiesen.

Er ist mit einer Jeanshose und einem gestreiften Pullover bekleidet, den er auch auf dem Fahndungsfoto trägt. Weiterhin führt er ein schwarzes Hollandrad mit sich. Zudem liegt eine geistige Beeinträchtigung des Mannes vor.

Ein Foto des Mannes kann unter folgendem Link des LKA Niedersachsen aufgerufen werden:

https://www.lka.polizei-nds.de/startseite/fahndung/fahndungen_via_sozialer_netzwerke/groenkneten-polizei-sucht-nach-62-jaehrigem-114627.html

Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Mannes geben können oder ihn in der Öffentlichkeit gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

