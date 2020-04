Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht durch aufmerksame Zeugin in Brake aufgeklärt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 21. April 2020, gegen 12:00 Uhr, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Verkehrsunfall in der Straße ,,Am Ahrenshof'' in Brake.

Die 74-jährige Unfallverusacherin aus Brake entfernte sich mit ihrem VW Golf Plus unerlaubt vom Unfallort, nachdem sie einen ordnungsgemäß geparkten Opel Adam beim Rückwärtsausparken beschädigte.

Die Zeugin konnte das Kennzeichen der Unfallverursacherin ablesen. So konnten ihre Personalien ermittelt werden und die 74jährige an ihrer Wohnanschrift durch Beamte der Polizei Brake aufgesucht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.600 Euro.

Gegen die 74-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell