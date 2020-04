Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Ovelgönne +++ Drei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 24. April 2020, geriet gegen 02:30 Uhr der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Gildestraße in Ovelgönne in Brand.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich drei Personen im Gebäude, darunter ein 59-jähriger und 23-jähriger Bewohner des Hauses und eine 18-jährige Frau, die durch die Kräfte der Feuerwehr über ein Flachdach aus dem brennenden Haus gerettet werden konnten.

Sie erlitten durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die freiwilligen Feuerwehren Großenmeer, Salzendeich, Rüdershausen, Oldenbrook und Loy konnten das Feuer am Dachstuhl zeitnah löschen, sodass ein Übergreifen auf die Nebengebäude verhindert wurde. Der entstandene Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt.

Das Einfamilienhaus ist durch das Feuer unbewohnbar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

