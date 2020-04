Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Lohne

Delmenhorst (ots)

Zu kleineren Verkehrsbehinderungen führte am Donnerstag, 23. April 2020, gegen 14:20 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Lohne.

Ein 22-jähriger Mann aus Polen befuhr mit seinem Lkw mit Anhänger die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne wechselte er mit seinem Zug im dreispurigen Bereich vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Dort war ein 57-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter unterwegs. Der Mann aus Westerkappeln wich nach links aus und missachtete dabei die Vorfahrt eines auf dem linken Fahrstreifen nahenden BMW. Der Fahrer vom BMW, ein 19-Jähriger aus Bramsche, versuchte die Kollision zu vermeiden und wich ebenfalls nach links aus. Trotzdem kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen Kleintransporter und BMW, der zudem mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Nach diesem Zusammenstoß geriet der Kleintransporter ins Schleudern, kollidierte mit dem Anhänger des Lastzuges und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der BMW blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen.

Am neuwertigen BMW entstanden Schäden in Höhe von 50.000 Euro. Auch am Kleintransporter entstanden erhebliche Schäden, die auf 10.000 Euro beziffert wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am Lkw-Anhänger entstanden geringe Schäden in Höhe von 2.000 Euro.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den mittleren und den nur zum Teil blockierten linken Fahrstreifen geführt werden. Es bildete sich ein Stau von zeitweise fünf Kilometern Länge.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

