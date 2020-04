Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Lagerplatzes von Reet in Berne

Delmenhorst (ots)

Am 23.04.2020 gegen 01:06 Uhr wurde der hiesigen Dienststellelle ein Brand in der Deichstraße in Berne gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache geriet dort ein Lagerplatz von Reet in Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Holzschuppen und die Garage erfolgte glücklicherweise nicht, Personen wurden nicht verletzt. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

