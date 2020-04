Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand von Lagerhallen auf einem Bauernhof in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 22. April 2020, gerät zunächst gegen 15:20 Uhr eine Silage-Lagerstätte auf einem Bauernhof in Dötlingen in der Straße "Rhader Sand" in Brand, nachdem dort Arbeiten mit landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen durchgeführt wurden.

Anschließend griff das Feuer auf zwei weitere angrenzende Lagerhallen über. Die Kräfte der Feuerwehren Kirchhatten, Neerstedt und Dötlingen kann das Feuer letztendlich löschen.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie der entstandene Sachschaden stehen noch aus.

