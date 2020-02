Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim

TUT) Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pkw-Lenker (27.02.2020)

Gosheim (ots)

Ein leicht verletzter Pkw-Lenker und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr auf der Heubergstraße im Bereich der Einmündung Heubergstraße / Baarblick ereignete.

Der 31-jährige Lenker eines Lkw befuhr die Gefällstrecke der Heubergstraße aus Richtung Bubsheim in Fahrtrichtung Ortsmitte, Bei der Einmündung der Straße "Baarblick" in die Heubergstraße geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und fuhr auf den vor ihm fahrenden Seat Ateca eines 58-jährigen Pkw-Lenkers auf. In der weiteren Folge kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er noch einen Leitpfosten überfuhr.

Der Lenker des Seats wurde wegen der bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Seat musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

