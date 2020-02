Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Gaststätte (26.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Erneut war am Mittwoch im Zeitraum von 03.00 bis 13.30 Uhr eine Gaststätte in der Innenstadt das Ziel von Einbrechern. In die Gaststätte war zuletzt Anfang Februar eingebrochen worden. Die Betriebsräume des Lokals befinden sich in der Wilhelmstraße im Bereich der Kreuzung Zeughausstraße / Wilhelmstraße.

Unbekannte Täter begaben sich in diesem Zeitraum unberechtigt in das Treppenhaus des Gebäudes und versuchten sich dort erfolglos gewaltsamen Zutritt in die Gasträume zu verschaffen.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

