Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen - Emmingen-Liptingen - Neuhausen ob Eck) Verkehrsbehinderungen nach Schneefall (27.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Verkehrsbehinderungen nach Schneefall wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag im Zeitraum von 14.00 bis 16.00 Uhr von den Steigungsstrecken der Bundesstraßen 311 / 14 und 491 zwischen dem Kreisverkehr am sogenannten "Hühnerhof" und den Ortschaften Emmingen ab Egg und Liptingen sowie von der Kreisstraße 5945 zwischen Tuttlingen und Neuhausen ob Eck im Bereich des Aufstiegs vom Weiler "Altental" zum Take-Off-Gewerbepark bei Neuhausen ob Eck gemeldet. Die Verkehrsstörungen waren auf Lastkraftwägen zurückzuführen, die an den Steigungsstrecken auf schneeglatter Fahrbahn liegenblieben.

Die zuständige Straßenmeisterei Spaichingen war mit allen verfügbaren Kräften im Räum- und Streudienst im Einsatz und konnte nicht sofort an allen Steigstrecken präsent sein.

