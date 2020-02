Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 173

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sattelzug blockiert Straße (27.02.2020)

L 173 /Tuningen Ri. Mühlhausen (ots)

Weil ein Sattelzug am Donnerstag gegen 13.30 Uhr nach einem Unfall die L 173 blockierte, musste die Landesstraße zwischen den Abfahrten Weigheim und B 523 gesperrt werden. Ein 61-jähriger Sattelzuglenker befuhr die L 173 von Tuningen kommend in Richtung Mühlhausen. Auf einer abschüssigen Strecke an der "Mühlhauser Kurve" geriet der Sattelzug auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Böschung. Der Sattelauflieger blieb zum Teil auf der Fahrbahn stehen und blockierte diese. Nach erfolgter Fahrzeugbergung konnte die Straße gegen 17.45 Uhr wieder freigegeben werden. An der Sattelzugmaschine entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro, an der Leitplanke von 1.000 Euro.

