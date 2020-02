Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen) Auto rollt rückwärts auf Pkw 27.02.2020

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Selbständig machte sich am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr ein in der Bodanrückstraße in Bodman geparktes Auto. Ein 31-jähriger Autofahrer parkte seinen Smart und verließ den Pkw. Kurz darauf rollte der Smart rückwärts auf einen ebenfalls abgestellten BMW. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden von über 3.000 Euro.

