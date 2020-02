Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gottmadingen Vorfahrt missachtet 26.02.2020

Gottmadingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden über 7.000 Euro ereignete sich am Mittwoch gegen 16:45 Uhr an der Einmündung der L 190 und K 6148. Ein von der Kreisstraße kommender 20-jähriger Volvo-Fahrer wollte nach links auf die Landesstraße einbiegen und übersah den Transporter eines 61-jährigen Mannes, da vor dessen Fahrzeug zwei Pkw nach rechts in die K 6148 abbogen. Trotz Ausweich- und Bremsversuches des 61-Jährigen kam es zur Kollision der Fahrzeuge, beide mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

