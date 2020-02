Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Schwarwald-Baar-Kreis) Sattelzug gerät auf Autobahn ins Schleudern (28.02.2020)

A 81 / Singen Ri. Stuttgart (ots)

Ein Sattelzuglenker verlor am heutigen Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr auf der A 81 die Kontroller über sein Fahrzeug und prallte gegen mehrere Schutzplanken. Der 53-Jährige befuhr die Autobahn von Singen kommend in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen kam er aufgrund Eisglätte ins Schleudern und prallte zunächst in die rechte, danach gegen die Mittelschutzplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro, an den Schutzplanken von rudn 1.000 Euro. Verletzt oder gefährdet wurde niemand.

