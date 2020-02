Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Vorfahrt missachtet 27.02.2020

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Sachschaden von rund 25.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstag gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Mittelweg/Steinhartstraße ereignete. Ein auf der Straße "Mittelweg" fahrender 57-jähriger Mitsubishi-Lenker übersah an der Kreuzung den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 33-jährigen Fahrer eines VW. Nach der Kollision prallten beide Fahrzeuge auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford und beschädigten diesen leicht. Der Mitsubishi und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

