Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang - Zeugenaufruf 27.02.2020

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Ein Unfall mit Sachschaden von über 1.500 Euro ereignete sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Tiefgaragenausfahrt eines Lebensmittelgeschäftes (Kaufland) in der Carl-Benz-Straße. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens musste eine 32-jährige VW-Fahrerin sich in eine Kolonne Richtung Ausfahrt einreihen. An einer Einmündung von den Parkplätzen standen zwei weitere Fahrzeuge, welche ebenfalls ausfahren wollten. Ein Autofahrer von den beiden kollidierte mit dem vorderen Radkasten des VW. Als der unbekannte Fahrer weiterfahren wollte, klopfte die Frau gegen dessen Fahrzeug. Dieses stand so nahe an dem Pkw der Geschädigten, dass diese mit ihrer Hand aus dem geöffneten Fenster den Pkw des Unbekannten berühren konnte. Der Autofahrer stieg daraufhin aus und schaute sich den Schaden an. Anschließend setzte er sich wieder in sein Fahrzeug, drückte den VW der Frau mit seinem Auto ein Stückchen weg und fuhr dann die Ausfahrt hinaus. Die 32-Jährige konnte keine Angaben über den Autofahrer oder dessen Pkw angeben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

