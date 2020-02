Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (25.02.2020 - 27.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Einbruch in eine Wohnung, der im Zeitraum vom Dienstagabend bis Donnerstagvormittag in einem Mehrfamiliengebäude in der Liptinger Straße begangen wurde.

Unbekannte Täter begaben sich in diesem Zeitraum unberechtigt in das Treppenhaus des Gebäudes und verschafften sich dort gewaltsam an einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss Zutritt in die Wohnung. Aus der Wohnung entwendeten sie einen Tresor mit den Maßen 50 cm x 30 cm x 20 cm. Im Tresor befanden sich Bargeld, Schmuck und Dokumente. Der Tresor selbst war nicht fest installiert.

Das Tatobjekt befindet sich etwa auf Höhe des Polizeigebäudes, unmittelbar hinter dem Areal des an der Stockacher Straße anliegenden Autohauses.

Personen, die im Bereich des Tatortes Beobachtungen machten und der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige, ein möglicherweise benutztes Fahrzeug oder den Verbleib des gestohlenen Tresors geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Informationen zum Einbruchsschutz werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder unter der Fundstelle https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ bereitgestellt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz am Standort Tuttlingen erreichen Sie unter der Fernsprechnummer 07461 941-153.

