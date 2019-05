POL-VER: Fahrradbesitzer gesucht

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Fahrradbesitzer gesucht

Verden

Am Dienstag, den 09.04.19 erkannte ein 19-jähriger Geschädigter eines Fahrraddiebstahls sein Fahrrad am Fahrradständer einer Bank in der Ostertorstraße wieder, nachdem das Rad wenige Stunden zuvor an anderer Stelle im Stadtgebiet gestohlen worden war.

Es war gemeinsam mit einem weiteren Fahrrad an einem Fahrradständer angeschlossen worden. Der 19-Jährige rief die Polizei und konnte noch vor Ort einen Eigentumsnachweis für sein Fahrrad vorlegen. Das Schloss wurde durch die Polizei geöffnet, um dem jungen Mann das Rad auszuhändigen.

Für das zweite Fahrrad meldete sich weder vor Ort noch bis zum heutigen Tag ein Eigentümer. Es handelt sich um einen markanten, silbernen Tiefeinsteiger der Marke Vaterland.

Das Fahrrad wurde sichergestellt, befindet sich in polizeilichem Gewahrsam und kann gegen Eigentumsnachweis bei der Polizeiinspektion Verden nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 04231/806367 abgeholt werden.

