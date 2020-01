Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mit Glück ins neue Jahr gestartet

Krefeld (ots)

Am gestrigen Samstag (04 Januar 2020) bog eine 78-jährige Fahrzeugführerin aus Willich, gegen 17:25 Uhr, im Kreisverkehr Obergath/Gladbacher Straße falsch ab, so dass sie auf die zweispurige Obergath weiterfuhr, allerdings entgegen der Fahrtrichtung. Die Obergath ist eine stark befahrene Straße mit insgesamt vier Fahrstreifen, zwei für jede Fahrtrichtung und ist durch einen Grünstreifen getrennt. Die 78 Jährige ordnete sich auf den rechten Fahrtstreifen in falscher Fahrtrichtung ein und bemerkte ihre vermeintliche Geisterfahrt nicht. Erst durch aufmerksame Zeugen konnte sie zum Anhalten animiert werden. Es kam zu Gefahrenmomente, bei denen entgegenkommende Fahrzeugführer stark abbremsen mussten. Es kam zu keinem Verkehrsunfall, Personen wurden nicht verletzt.

