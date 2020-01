Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2020 (14 Uhr) und dem 2. Januar 2020 (12:30 Uhr) brachen Unbekannte die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses am Oranierring auf und entwendeten elektronische Geräte sowie Bargeld.

Am Nauenweg hebelten Einbrecher zwischen dem 28. Dezember 2019 (8:30 Uhr) und dem 2. Januar 2020 (13:20 Uhr) ebenfalls eine Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten elektronische Geräte.

Im Stadtteil Gartenstadt kletterten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 31. Dezember 2019 (14 Uhr) und dem 2. Januar 2020 (13:30 Uhr) auf den Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Traarer Straße. Sie hebelten die Balkontür auf, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Anschließend flüchteten sie mitsamt der Beute.

In Oppum hebelten Einbrecher auf der Hauptstraße, zwischen dem 27. Dezember 2019 (10 Uhr) und dem 2. Januar 2020 (15 Uhr), ebenfalls die Balkontür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (7)

