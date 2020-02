Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw (23.02.2020 - 26.02.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Sonntagabend bis Mittwochabend in der Karpfenstraße im Bereich der Einmündung der Karpfenstraße in die Löhrstraße begangen wurde.

Unbekannte Täter schlugen oder traten im genannten Zeitraum den rechten Außenspiegel an einem schräg gegenüber der Einmündung in der Karpfenstraße geparkten Ford Fiesta mit Tuttlingen Kennzeichen ab. Der Außenspiegel wurde hierbei irreparabel zerstört.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

