Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Körperliche Auseinandersetzung in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 24.09.2019, kam es gegen 15.28 Uhr in der Bremer Straße Ecke Otto-Meentz-Straße im Bereich der dortigen Kirche zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der vier unbekannte männliche Personen einen 32-Jährigen Wilhelmshavener angegangen haben sollen. Das Opfer blieb unverletzt, die unbekannten Personen flüchteten in Richtung der angrenzenden Parkanlage in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Laut Zeugenaussagen können die vier männlichen Personen wie folgt beschrieben werden:

- 20-22 Jahre alt - 180-185 cm groß - kurze, schwarze Haare - normale Statur - Kleidung: schwarze oder dunkelblaue Trainingsanzüge

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 zu richten.

