Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrer steht völlig neben sich - Drogentest positiv

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer, der völlig neben sich stand, wurde am Freitagabend in Waldshut-Tiengen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22:00 Uhr war der 35-jährige einem anderen Autofahrer aufgefallen, der die Polizei verständigte. Mit Warnblinklicht und sehr langsam war der Mann in Unterlauchringen linksherum durch den Kreisverkehr gefahren. In Tiengen hätte er beinahe ein geparktes Auto gestreift und fuhr dort wiederum falsch herum durch den Kreisverkehr. In Gurtweil verlor der Zeuge den Wagen aus den Augen. Eine Polizeisteife traf zwischen Waldshut und Gurtweil wieder auf diesen. Der Fahrer schien völlig neben sich zu stehen. Während eine Alkoholüberprüfung negativ war, zeigte ein Drogentest einen positiven Befund auf THC. Eine Blutprobe folgte, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

