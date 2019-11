Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Friedrichshafen-Ettenkirch/Bodenseekreis (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 19-jähriger Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der K 7729 zwischen Friedrichshafen-Ettenkirch und Rosengarten. Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr der Verunfallte die K 7729 von Ettenkirch kommend in Richtung Taldorf und kam kurz vor Lehhorn aus bislang nicht geklärter Ursache mit den Rädern nach rechts ins Bankett. Daraufhin übersteuerte der Fahrer seinen Pkw, sodass dieser über die Fahrbahn schleuderte, nach links in den Straßengraben abkam und mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum prallte. Durch die Wucht der Kollision wurde der 19-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Ettenkirch und Friedrichshafen und einer notärztlichen Erstversorgung konnte der Fahrer nur noch tot aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Der Verkehrsunfalldienst des Verkehrskommissariats Kißlegg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Die K 7729 ist aufgrund der Bergungsmaßnahmen und der noch andauernden polizeilichen Unfallaufnahme nach wie vor voll gesperrt.

