Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Rezeption aufgebrochen - zwei Tresore mitgenommen

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch in ein Hotel in Häusern in der Nacht zum Sonntag, 02.02.2020, wurden zwei Tresore mitgenommen. Der oder die Täter brachen zunächst Schubladen an der Rezeption auf, danach eine Bürotür. Dort stahlen sie die zwei kleineren Tresore. Den Einbrechern dürfte ein nicht allzu hoher vierstelliger Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

