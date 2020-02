Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Unfallflucht - unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 01.02.2020, ist ein unbekannter Fahrzeugführer in einen Zaun in Häusern gekracht und geflüchtet. Gegen 05:00 Uhr hörte die Hauseigentümerin im Blasiwaldweg ein lautes Krachen. Als sie nachsah, entdecke sie ihren auf mehreren Metern beschädigten Zaun. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) in Verbindung setzten.

