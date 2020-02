Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Weißer Transporter beschädigt - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Ein in WT-Tiengen geparkter weißer Iveco-Transporter wurde im Zeitraum von Freitagmittag, 31.01., bis Samstagmittag, 01.02.2020, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Transporter stand auf dem Parkplatz hinter einer Bank an der Heckerstraße. Dort touchierte ein unbekanntes Fahrzeug den Transporter hinten rechts. Eine dort angebrachte Leiter wurde verbogen. Weiße Lacksplitter und Teile eines Rücklichtes blieben vom Verursacher zurück. Der Blechschaden am Transporter liegt bei rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinwiese nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell