Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Roller entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) In der Augustastraße wurde am Dienstagabend (11.8.) ein Roller entwendet. Die Fahrerin hatte das Fahrzeug gegen 20.00 Uhr am Straßenrand in Höhe Hausnummer 15 geparkt und das Lenkradschloss eingerastet. Gegen etwa 21.30 Uhr stellte sie fest, dass der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 635 LLR nicht mehr am Abstellort stand. Es handelt sich um einen weißen Roller der Marke Piaggio mit einer braunen Sitzfläche. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.

