POL-MG: Einbrecher hat es auf Zigaretten abgesehen

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein Geschäft in Giesenkirchen an der Mülforter Straße hat ein unbekannter Täter Zigaretten erbeutet.

In das Gebäude war der Täter in der Nacht zum Dienstag, 25. Februar, zwischen 3.10 und 3.30 Uhr nach Aufhebeln der Haupteingangstür gelangt. Im Kassenbereich entwendete er eine Vielzahl von Zigarettenschachteln. Danach konnte er den Tatort unerkannt verlassen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte diese der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

