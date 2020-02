Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verstoß gegen das Waffengesetz

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zum Montag haben Polizeibeamte in Rheydt bei einem jungen Mann Waffen sichergestellt.

Gegen 2.30 Uhr hatten die Beamten den 20-Jährigen an dessen Pkw an der Nordstraße angetroffen. In der Fahrertüre fanden die Polizisten eine schussbereite Schreckschusspistole mit Patronen im Magazin. Der Mann gab an, dass diese Schreckschusspistole ihm gehöre, er aber keinen kleinen Waffenschein besitze. Bei einer Durchsuchung wurde zudem in einer Hosentasche ein Einhandmesser gefunden.

Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt. (ds)

