POL-MG: Drei Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende ist es im Stadtgebiet zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen.

An der Staufenstraße in Gladbach verschafften sich die Täter am Freitag (21.2.2020) in der Zeit von 14.15 Uhr bis 23 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Sie bauten den Schließzylinder einer Wohnungstür aus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Auf dem Lerchenweg in Wickrathberg lag die Tatzeit zwischen Samstag (22.2.2020) um 18.40 Uhr und Sonntag (23.3.2020) um 22.30 Uhr. Die Täter gelangten über die Kellertür in ein Mehrfamilienhaus. Zunächst machten sich die Einbrecher im Erdgeschoss erfolglos an der Wohnungstür zu schaffen, bevor sie im Obergeschoss die Wohnungstür aufhebelten. Auch hier war die Beute Schmuck und Bargeld. Im Hausflur ließen die Täter einen Flachbildfernseher zurück.

Ebenfalls durch eine aufgehebelte Tür kamen die Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntagmittag (23.2.2020) 13 Uhr und Montagnacht (24.2.2020) 3.15 Uhr an der Mühlenstraße in Rheydt in eine Wohnung. Sie stahlen einen Fernseher und einen Computer. Die Täter waren zuvor über ein Metalltor auf einen Firmenparkplatz geklettert.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an 02161-290. (km)

