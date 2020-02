Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeistation Langelsheim vom 06.02.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Langelsheim. Am Mittwoch, 05.02.2020, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Langelsheim einen Feldweg in der Verlängerung Auf dem Kanstein zur Kreisstraße 1. Hierbei touchierte er mit seinem Außenspiegel eine 53-jährige Fußgängerin, die mit ihrem Hund spazieren gegangen war und fuhr weiter. Laut Angaben der Frau musste sie ihren Hund packen und dem Fahrzeug aus dem Weg springen. Nach kurzer Fahndung wurde der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Aufgrund der zeitlichen Diskrepanz zwischen Unfall und Antreffen des Mannes, wurden zwei Blutentnahmen angeordnet und bei ihm entnommen.

Randalierer

Langelsheim. Am frühen Donnerstagmorgen wurden Beamte der Polizeistation Langelsheim zu einem Randalierer gerufen, der in der Straße Am Glockenkamp die Ruhe störte. Angetroffen wurde ein 23-jähriger Mann aus Wolfshagen. Bei der Personalienfeststellung leistete der Mann Widerstand und wollte auf einen 61-jährigen Polizeibeamten losgehen und musste zu Boden gebracht werden. Nach einer Blutentnahme wurde der Mann ins Polizeigewahrsam der Polizei Goslar gebracht. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, sodass er einer JVA zugeführt wurde.

i.A. Holzhausen, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell