Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 40-Jähriger am Europaplatz schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag (22.2.2020) gegen 14 Uhr ist ein 40-jähriger Mann am Europaplatz in der Innenstadt schwer verletzt aufgefunden worden. Der Mann wies ein großes Hämatom am Kopf auf und blutete aus der Nase.

Eine Zeugin hatte den Rettungsdienst der Feuerwehr alarmiert. Sie gab an, nicht beobachtet zu haben, wie es zu den Verletzungen des Mannes gekommen ist. Sie berichtete aber von zwei weiteren Zeugen, laut derer der 40-Jährige geschlagen worden sein soll. Der Schwerverletzte konnte bislang keine Angaben machen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden (km).

