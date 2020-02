Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Mönchengladbach (ots)

Der bislang unbekannte Fahrzeugführer, der in der Nacht zu Freitag in Neuwerk erheblichen Sachschaden an einem Verteilerkasten und einem Zaun verursacht hat, entschloss sich anschließend zur Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeug und / oder der Identität des Fahrers bzw. der Fahrerin machen können.

Gegen 1.05 Uhr muss das Fahrzeug, höchstwahrscheinlich ein Pkw, die Engelblecker Straße in Fahrtrichtung Neuwerk befahren haben, als es zu dem Unfall kam. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der unbekannte Fahrer gegen einen Telekommunikationskasten. Dieser wurde dadurch aus dem Boden gerissen und massiv beschädigt. Der dahinter liegende Metallzaun war ebenfalls deutlich beschädigt und teilweise gebrochen.

Der Fahrzeugführer erzeugte bei dem Unfall neben dem hohen Sachschaden auch enormen Lärm. Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich ggf. um den hellen Pkw, der kurz danach auf der Borsigstraße gesehen wurde.

Es müsste starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen.

Die Polizei fragt: Wer hat zum Tatzeitpunkt weitere Beobachtungen gemacht? Wem ist in dem Bereich ein entsprechender Pkw aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem in dieser Art beschädigten Fahrzeug und ggf. dessen Nutzer machen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

