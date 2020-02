Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Anwohnerin verscheucht Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Aufmerksame Anwohner verhinderten am frühen Montagmorgen vermutlich die Vollendung eines Einbruchs in ein Haus auf der Stadtwaldstraße: Nach lauter Ansprache flüchtete der finstere Geselle.

Es war um kurz nach vier Uhr, als den Zeugen eine Person auffiel, die auf einem nahe gelegenen Grundstück an einer Holztür hantierte. Eine Frau rief ihn laut an, woraufhin der Einbruchswillige wegrannte. Die alarmierte Polizei fahndete erfolglos.

An dem betroffenen Haus stellten sie sowohl an der Vorder- als auch auf der Rückseite fest, dass man an mehreren Türen deutlich gehebelt hatte, um in das Haus zu gelangen. Auch die genannte Holztür am Garten war aufgebrochen worden.

Der Tatverdächtige, der zu Fuß in Richtung Rheindahlen flüchtete, wurde als ca. 1.80m großer und dunkel gekleideter Mann beschrieben.

Die Polizei fragt: Wem sind in dem Bereich der Stadtwaldstraße in den vergangenen Tagen verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich für die Häuser interessiert haben könnten? Wer hat zum Zeitpunkt der Tat Beobachtungen gemacht, die mit ihr in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

