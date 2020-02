Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 18.02.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 09:06 Uhr in die Bergstraße gerufen. In einer dortigen Wohnung hatte aus unbekannten Gründen ein Heimrauchmelder ausgelöst. Nach Erkundung der Wohnung durch den Angriffstrup konnte der Einsatz um 09:27 Uhr beendet werden.

