Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall auf der Stedinger Straße - Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Bei den Ermittlungen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der Stedinger Straße ereignet hatte, hofft die Polizei auf die Aussagen von Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 direkt mit dem Unfalldienst in Verbindung setzen.

Der Unfall pasierte um 19.55 Uhr. Der 18-jährige Fahrer eines BMW wollte von der Schulstraße kommend nach links in die Stedinger Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich kollidierte der BMW mit einem Ford, dessen 26-jähriger Fahrer die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Beide Beteiligte gaben bei der Unfallaufnahme gegenüber der Polizei an, an der Ampel "Grün" gehabt zu haben.

Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. (194816)

