Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Einbruchsdiebstahl aus Kirche

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, 13.02.20, wurde gegen 10:15 Uhr in der frei zugänglichen St.-Johannes-Kirche Bad Zwischenahn eine darin aufgestellte Spendentruhe aufgebrochen und das Bargeld in nicht bekannter Höhe entwendet. Eine anwesende Zeugin konnte noch eine männliche Person aus der Kirche weglaufen sehen Richtung Ortsmitte. Der Mann sei dunkel gekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Zwischenahn, Tel.: 044039270, in Verbindung zu setzen.

