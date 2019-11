Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Büro, Bistro und Glühweinstand

Lüdenscheid (ots)

Glühweindiebe unterwegs? Unbekannte stiegen am Samstagmorgen (23.11.2019, 01:50 Uhr) durch eine Plane in einen Glühweinstand am Rathausplatz und beschädigten hier die Rollladen und durchsuchten den Thekenbereich. Über Art und Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.

In den Buchen hebelten unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Freitag die Tür eines dortigen Bistros auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Hier hebelten sie zwei Spielautomaten auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Büroeinbruch in der Nacht vom 22.11. zum 23.11. an der Talstraße entwendeten die Täter Bargeld und ein Laptop. Es entstand auch hier Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell