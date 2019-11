Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Niederträchtiger Dieb

Hemer (ots)

Seniorin durch falschen Pflegedienstmitarbeiter bestohlen Wenhagener Straße Am Morgen des 21.11.2019, gegen 07:45 Uhr, wurde eine Seniorin - wie jeden Morgen - von einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aufgesucht. Kurz nach dem Verlassen der Mitarbeiterin klingelte es erneut an der Wohnungstür der 77 Jährigen. Sie ließ den anderen "Pflegedienstmitarbeiter" ein und kleidete sich im Bad an. Als sie aus dem Bad kam, verabschiedete sich der Mann mit dem Hinweise, dass die Kollegin von gerade einen Unfall gehabt habe und er gleich zurückkommen würde. Im Nachgang stelle die Seniorin fest, dass sie vom falschen Pflegedienstmitarbeiter bestohlen worden war.

Beschreibung des Täters: -männlich -ca. 30 Jahre alt -ca. 180 cm groß -sprach akzentfrei deutsch -dunkle Steppjacke

Sachdienliche Hinweise zu dieser Person im Bereich Sundwig nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell